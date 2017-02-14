Министры экономики Германии, Италии и Франции предложили ограничить деятельность инвесторов из стран, не входящих в ЕС, из-за опасений возможной перепродажи европейских инновационных технологий. Об этом они заявили в письме на имя еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, выдержки из которого приводит агентство Reuters.



«Нас беспокоит отсутствие симметричного подхода (в странах, которые ограничивают инвестиции из ЕС), а также возможность продажи европейских разработок, с которой мы пока не можем бороться ввиду отсутствия эффективных инструментов», — указывают авторы письма.

Отдельно главы министерств посетовали на ограничения в сфере госзаказов, с которыми сталкиваются европейские инвесторы в некоторых странах за пределами ЕС. В то же время, по их словам, рынок Евросоюза «открыт для иностранной конкуренции».

В этой связи министры предложили ЕК наделить страны — участницы ЕС правом блокировать иностранные инвестиции или вводить в их отношении ограничения. «Законы ЕС позволяют странам накладывать запрет на иностранные инвестиции, которые несут угрозу государственной безопасности и общественному порядку, — отмечают они. — Необходимо также обеспечить дополнительную защиту, которая основывалась бы на учете экономических критериев, а также получении одобрения со стороны Еврокомиссии».