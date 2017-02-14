Годовая инфляция в Великобритании в январе 2017 года выросла на 0,2 процентного пункта по сравнению с декабрем 2016-го, до 1,8%. По сообщению британского Управления национальной статистики во вторник, это самый высокий показатель с июня 2014 года, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Экономисты Reuters прогнозировали инфляцию на уровне 1,9%. Падение цен на одежду компенсировало слабый фунт и рост цен на топливо. Резкое падение фунта после голосования по Brexit сделало импорт в Великобританию более дорогим, а цены на нефть растут на фоне снижения производства.

По данным управления, с исключением продуктов питания и топлива базовая инфляция в январе 2017 года составила 1,6%, что значительно ниже прогнозировавшегося ранее роста до 1,8%.

Экономисты предупреждают, что цены продолжат расти в текущем году.