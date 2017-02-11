Жители России делают самые дорогостоящие покупки с помощью мобильного телефона в меховых салонах. В них отмечается наиболее высокий уровень среднего чека при оплате смартфоном — 45,3 тыс. рублей. Таковы данные исследования банка «Русский Стандарт» об итогах работы своих клиентов с новыми мобильными платежными сервисами (Samsung Pay и Apple Pay — Прим. ред.), которыми он поделился с Банки.ру.

На втором месте идут специализированные магазины по продаже компьютеров и программного обеспечения (средний чек здесь равен 30 тыс. рублей). На третьем — магазины мебели и товаров для дома (24,8 тыс. рублей). Четвертое место заняли автосалоны и магазины по продаже автозапчастей (23,4 тыс. рублей). Замыкают пятерку лидеров фотосалоны и копировальные центры (22,6 тыс. рублей).

Следует отметить, что в общем и целом сумма среднего чека трансакции клиентов банка «Русский Стандарт» с помощью смартфонов составляет 1 300 рублей.

Чаще всего клиенты кредитной организации расплачиваются посредством мобильника в супермаркетах (средний чек здесь превышает 1 000 рублей), фастфуд-точках (363 рубля), ресторанах, кафе и столовых (864 рубля), а также на АЗС и СТО (1 200 рублей).

Согласно данным «Русского Стандарта», практически каждый пятый держатель карты банка (учитываются и «кредитки», и «дебетовки») активно пользуется мобильными платежными сервисами (Samsung Pay и Apple Pay). В среднем же с помощью смартфона такие клиенты совершают 18,3 трансакции в месяц.

Как и в прошлом исследовании, по итогам 2016 года чаще всего мобильными телефонами расплачивались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Также в топ-10 попали Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Волгоград, Самара, Красноярск и Новосибирск.

Клиенты банка «Русский Стандарт» с помощью смартфонов оплачивают покупки на суммы до нескольких сот тысяч рублей. Так, в Москве была совершена покупка на сумму 303,9 тыс. рублей в одном из самых известных столичных магазинов дорогой одежды и аксессуаров (банк не уточняет, какой именно это был магазин — Прим.ред.) В Красноярске по мобильнику прошла оплата на сумму 298 тыс. рублей в специализированном магазине товаров для дома. В Волгограде в магазине электроники была совершена покупка на 200 тыс. рублей.

На днях схожее исследование презентовал Райффайзенбанк.

Согласно данным кредитной организации, до 8,6% ее клиентов (в зависимости от сегмента) используют мобильные сервисы Apple Pay и Samsung Pay. Средний чек при оплате ими равняется 1 200 рублей.

Больше всего оплат через Apple Pay и Samsung Pay клиенты Райффайзенбанка совершают в супермаркетах, фастфуде и ресторанах. При этом операции через смартфон клиенты банка совершают в 66 странах — от Андорры до Вьетнама.

Как и в «Русском Стандарте», клиенты Райффайзенбанка активнее всего платят мобильными в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Кроме того, данный вид оплаты популярен в Екатеринбурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Самую крупную покупку с помощью смартфона клиент Райффайзенбанка совершил в столичном автосалоне, заплатив более 2 млн рублей. Скорее всего, это связано с тем, что наибольшее проникновение мобильных сервисов замечено среди премиальных клиентов банка.

В то же время данные ВТБ 24 говорят о том, что с помощью инновационных сервисов оплаты Samsung Pay и Apple Pay клиенты банка больше всего расплачиваются в продуктовых магазинах, в магазинах одежды и обуви и в ресторанах. При этом чаще всего мобильно проводят расчет в ресторанах именно клиенты из Москвы. А вот в продуктовых супермаркетах жители столицы расплачиваются реже, чем их «коллеги» из других городов. Магазины одежды наиболее популярны для мобильной оплаты у жителей Иркутска, Благовещенска и Липецка. За рубежом клиенты ВТБ 24 чаще всего расплачиваются через Samsung и Apple Pay в Праге.

К слову, у ВТБ 24 также самая крупная покупка клиента с мобильного была зафиксирована в автосалоне. Сумма покупки составила 1,5 млн рублей.

Ожидаемо, что и в ВТБ 24, наравне с представленными выше банками, основная доля покупок через Samsung Pay и Apple Pay выпадает на Москву и Санкт-Петербург. Также заметным спросом на такой вид покупок отличаются жители Казани, Екатеринбурга и Новосибирска.

Средняя сумма операции, осуществленной посредством мобильных сервисов в ВТБ 24, составляет 1 300 рублей. Сургут значительно превышает средние показатели — в общем по городу средний чек составляет выше 4 000 рублей.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

Русский Стандарт АО «Банк Русский Стандарт» ― крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико. Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках. Основным бенефициаром банка является председатель совета директоров Рустам Тарико (78,10%), еще 21,90% акций принадлежит самому банку через схему кольцевого владения.



По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 425,82 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 48,55 млрд, кредитный портфель — 163,86 млрд, обязательства перед населением — 171,16 млрд.

Райффайзенбанк АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса). После присоединения в 2007 году розничного ИМПЭКСБанка Райффайзенбанк стабильно занимает позиции в топ-15 российских банков как по размеру активов, так и по объему частных вкладов и кредитов физическим лицам. На текущий момент на 50,02% банк подконтролен Райффайзен-Ландесбанкен-Холдинг ГмбХ, ещё 39,29% акций находятся в публичном обращении, на долю иных акционеров приходится 10,69%.



По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 778,65 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 136,52 млрд, кредитный портфель — 498,69 млрд, обязательства перед населением — 349,33 млрд.