МТС Банк снизил процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Так, на 3 процентных пункта уменьшены ставки по программам «Инвестиционный» (13—20,5% годовых) и «Пополнение оборотных средств» (13—19% годовых). Финансирование осуществляется на сумму от 1 млн до 80 млн рублей сроком до пяти и двух лет соответственно.

По овердрафту ставки снижены на 4 п. п., до 15—16% годовых, при этом сумма лимита может составлять теперь до 50% (ранее — 30%) от среднемесячного чистого кредитового оборота по расчетному счету клиента.

Любой из указанных кредитов выдается под залог гарантийного депозита, корпоративного имущества, личного имущества, недвижимости, оборудования, поручительства фондов содействия кредитованию малого бизнеса, товаров в обороте, транспортных средств.

«Одновременно банк увеличил максимальный размер комиссии, взимаемой при оформлении кредита, до 2% от суммы», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.