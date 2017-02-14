МТС Банк снизил процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Так, на 3 процентных пункта уменьшены ставки по программам «Инвестиционный» (13—20,5% годовых) и «Пополнение оборотных средств» (13—19% годовых). Финансирование осуществляется на сумму от 1 млн до 80 млн рублей сроком до пяти и двух лет соответственно.
По овердрафту ставки снижены на 4 п. п., до 15—16% годовых, при этом сумма лимита может составлять теперь до 50% (ранее — 30%) от среднемесячного чистого кредитового оборота по расчетному счету клиента.
Любой из указанных кредитов выдается под залог гарантийного депозита, корпоративного имущества, личного имущества, недвижимости, оборудования, поручительства фондов содействия кредитованию малого бизнеса, товаров в обороте, транспортных средств.
«Одновременно банк увеличил максимальный размер комиссии, взимаемой при оформлении кредита, до 2% от суммы», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
На текущий момент основным бенефициаром является Владимир Евтушенков, владеющий 46,13% акций общества, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» контролирует 26,37%, Дмитрий Зубов — 0,73%, Андрей Рябов — 0,65%, ПАО МГТС — 0,24%, ЗАО «Регион» — 0,18%, ООО «Система Телеком Активы» — 0,15%, ЗАО «Вымпел-С» — 0,06%. Доля в 25,42% акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 160,44 млрд рублей (47-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,83 млрд, кредитный портфель — 82,39 млрд, обязательства перед населением — 68,91 млрд.