Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в столичном Анталбанке, пока не смогло добиться отмены сделок последнего с физлицами на 708 млн рублей, следует из сообщения АСВ, опубликованного во вторник, 14 февраля.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у банка 24 сентября 2015 года, а 11 января 2016-го Анталбанк был признан банкротом.

АСВ сообщает, что 15 апреля 2016 года подало в Арбитражный суд Москвы четыре заявления о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков от 23 сентября 2015 года, заключенных между банком и физическими лицами, а также действий банка по уплате физическим лицам в общей сложности 708 млн рублей. Конкурсный управляющий попросил суд применить последствия недействительности сделок.

Определениями столичного арбитража от 27 июля 2016 года заявления были удовлетворены: указанные сделки были признаны недействительными, были применены последствия их недействительности. Постановлениями Девятого апелляционного арбитражного суда от 3 ноября 2016 года вышеуказанные определения были оставлены без изменения, апелляционные жалобы физических лиц — без удовлетворения.

Однако постановлениями Арбитражного суда Московского округа от 2, 4 и 6 февраля 2017 года вышеуказанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, указано в релизе АСВ.



В конце декабря 2015 года ЦБ сообщил, что девять банков, лишившихся лицензий осенью 2015-го, имели признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц. В неформальную группу входил в том числе и Анталбанк. Ряд лиц, связанных с Анталбанком, находятся под следствием.