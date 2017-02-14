Торги акциями на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Так, индекс ММВБ понизился на 0,92%, до 2 141,5 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,07%, до 1 173,97 пункта.



Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 1,19%, Сбербанка — на 1,38%, «Газпрома» — на 0,84%, ВТБ — на 0,57%, Московской биржи — на 2,1%.

«Во вторник, 14 февраля, инвесторы находятся в выжидательной позиции перед выступлением главы ФРС США Джанет Йеллен в Конгрессе. Они предвкушают обнародование деталей дальнейшей политики регулятора, а также рассчитывают сделать какие-нибудь выводы, исходя из оценки тональности выступления. Рублевый индекс ММВБ сегодня нырнул под отметку 2 150 пунктов, но далеко от нее ему уйти так пока и не удалось», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.