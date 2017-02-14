Татфондбанк не выплатил по своим облигациям более 117 млн рублей из-за введенного ЦБ моратория на удовлетворение требований кредиторов, сообщает пресс-служба финучреждения.

«Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт). Обязательства по выплате дохода по второму купону за период с 16 августа 2016-го по 14 февраля 2017-го перед владельцами ценных бумаг не исполнены», — сказали в пресс-службе.

В ней пояснили, что причиной неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг было «введение с 15 декабря 2016 года Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца».

При этом размер обязательства в денежном выражении за период с 16 августа 2016-го по 14 декабря 2016-го составил 95,08 млн рублей, что соответствует ставке купона 14,5% годовых или 47 рублям 54 копейкам в расчете на одну биржевую облигацию. Размер обязательства в денежном выражении за период с 15 декабря 2016-го по 14 февраля 2017-го составил 22,631 млн рублей. Проценты начислены в размере двух третей процентной ставки рефинансирования ЦБ.