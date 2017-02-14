Татфондбанк не выплатил по своим облигациям более 117 млн рублей из-за введенного ЦБ моратория на удовлетворение требований кредиторов, сообщает пресс-служба финучреждения.
«Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт). Обязательства по выплате дохода по второму купону за период с 16 августа 2016-го по 14 февраля 2017-го перед владельцами ценных бумаг не исполнены», — сказали в пресс-службе.
В ней пояснили, что причиной неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг было «введение с 15 декабря 2016 года Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца».
При этом размер обязательства в денежном выражении за период с 16 августа 2016-го по 14 декабря 2016-го составил 95,08 млн рублей, что соответствует ставке купона 14,5% годовых или 47 рублям 54 копейкам в расчете на одну биржевую облигацию. Размер обязательства в денежном выражении за период с 15 декабря 2016-го по 14 февраля 2017-го составил 22,631 млн рублей. Проценты начислены в размере двух третей процентной ставки рефинансирования ЦБ.
ПАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Кредитная организация является универсальной, оказывает все виды услуг. Обслуживает большое число крупных корпоративных клиентов, представляющих промышленный, энергетический, строительный сектора. Обладает развитой сетью продаж. Активно развивает розничные программы.
На настоящий момент основными акционерами выступают ООО «Новая нефтехимия» с долей в 20,24%, АО «Татспиртпром» — 17,33%, Республика Татарстан через Министерство земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО РТ) — 15,23%, ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» — 8,74%, Наталья Богданова — 8,74% (через АО «УК Регионфинансресурс»), ЗАО «Гелио-полис» — 6,46, Ильдус Мингазетдинов — 5,19% (через ООО «Артуг-Финанс», ОАО «Артуг»), ООО «Свитиль» — 3,6% (конечный бенефициар — Ильдар Аипов), АО «Фоника» — 3,9%. Доля ЗАО «ТПК Агро-Трейд» составляет 3,4%, ОАО «НАСКО» — 2,39%. Оставшаяся часть акций — 4,79% — распределена между акционерами-миноритариями.