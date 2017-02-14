Компания «МТС» привлекла в Сбербанке кредит объемом 40 млрд рублей, сообщил представитель компании Дмитрий Солодовников.



«Средства привлечены для оптимизации долгового портфеля», — отметил он.

Согласно документам МТС, договор об открытии возобновляемой кредитной линии был заключен в октябре 2016-го. Срок займа — четыре года.

По итогам III квартала 2016 года, общий долг МТС составлял 267,9 млрд рублей, причем, как отмечала компания, около 90% чистого долга номинировано в рублях. В 2017-м компании предстоит погасить займы на 57,9 млрд.

Выручка оператора в III квартале составила 112,2 млрд рублей, по итогам девяти месяцев 2016-го — 324,1 млрд. В 2017 году компания ожидает роста выручки на уровне 2—3% по сравнению с 2016-м, когда показатель составил 426,6 млрд.

Прибыль МТС за III квартал 2016 года составила 12,6 млрд, за девять месяцев — 36,1 млрд.