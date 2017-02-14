Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск понизился на 41 копейку по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 57,565 рубля. Курс евро опустился на 64 копейки, остановившись на отметке 60,815 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,0225 рубля, минимальный — 57,1925. Всего за торговый день совершена 38 721 сделка на 3 млрд 944 млн 499 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 61,615 рубля, минимальный — 60,7. Всего за торговый день совершено 4 515 сделок на 258 млн 487 тыс. евро.