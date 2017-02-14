Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности столичного СДМ-Банка на уровне «A+(I)» и изменило прогноз по рейтингу с «позитивного» на «стабильный».

Как поясняется в релизе агентства, к ключевым факторам, позитивно повлиявшим на уровень рейтинга, отнесены приемлемый уровень достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 января 2017 года — 14%, значение Н1.1 и Н1.2 составляет 10,6%) и высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на указанную дату покрытие ссудного портфеля (без межбанковских кредитов) обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 1 071%, без учета данных компонентов — 212%). Поддержку рейтингу оказали хороший запас ликвидности (Н2 на отчетную дату — 82%, Н3 составляет 120%, покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами — свыше 31%) и хорошие показатели рентабельности деятельности банка (за 2016 год ROE — 23,2%, ROA — 2,8% по прибыли после налогообложения без учета СПОД). Агентство позитивно оценивает низкий уровень просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, возможность привлечения дополнительного фондирования в рамках сделок РЕПО и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.



Изменение прогноза на «стабильный» обусловлено пересмотром методологии присвоения банковских рейтингов кредитоспособности (отмена фактора поддержки за «запас прочности»). Давление на рейтинг оказали неоптимальная срочная структура ресурсной базы банка (на начало 2017 года свыше 90% средств юридических лиц сформировано остатками на расчетных счетах), вследствие чего средства клиентов-юрлиц на счетах в банке довольно волатильны, а также недостаточная сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте и зависимость ресурсной базы от одного источника фондирования (на начало января средства, привлеченные от физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, формируют более 55% валовых пассивов).