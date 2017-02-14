Федеральная резервная система США (ФРС) в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку, заявила во вторник глава американского Центробанка Джанет Йеллен.



В рамках слушаний в сенате Йеллен признала, что задержка с повышением ставки может создать определенные проблемы для рынка и в итоге привести к новой рецессии. «Слишком долгое ожидание может быть неблагоразумным», — отметила она.

По ее словам, «на предстоящих встречах руководство ФРС определит, отвечают ли уровни занятости и инфляции тем ожиданиям, при которых дальнейшее регулирование ставки будет необходимым».

Сейчас учетная ставка ФРС составляет 0,5—0,75%.