Американские банки осведомлены о возможных киберугрозах, и им надлежит принимать всеобъемлющие меры безопасности в данной сфере, заявила во вторник на слушаниях в Сенате глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен.



«Киберугрозы представляют собой очень и очень большую проблему, с которой сталкиваются американские банки. Я думаю, они очень хорошо знакомы с этими угрозами и советы директоров понимают их серьезность», — сказала Йеллен.

Вместе с тем, признала она, «иногда у банков нет всеобъемлющего и широкого взгляда на эту проблему». По ее словам, в связи с этим банкам очень важно проводить «соответствующую экспертизу» в сфере кибербезопасности.