Суд продлил срок ареста руководителю одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергею Михайлову, его подчиненному Дмитрию Докучаеву, а также менеджеру «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Иван Павлов.
«Всем фигурантам продлена мера пресечения», — сказал он.
Вместе с тем адвокат отказался пояснить, какой суд принимал данное решение и на сколько конкретно продлен срок ареста. По данным источника ТАСС, знакомого с ситуацией, срок ареста обвиняемым продлен еще на несколько месяцев.
Фигуранты уголовного дела обвиняются в государственной измене. Как считают следователи, обвиняемые передавали США сведения, составляющие государственную тайну.
Следствие предъявило официальное обвинение руководителю одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергею Михайлову, его подчиненному Дмитрию Докучаеву, а также менеджеру «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела, руководитель объединения юристов «Команда 29» Иван Павлов.