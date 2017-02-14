Суд продлил срок ареста руководителю одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергею Михайлову, его подчиненному Дмитрию Докучаеву, а также менеджеру «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Иван Павлов.

«Всем фигурантам продлена мера пресечения», — сказал он.

Вместе с тем адвокат отказался пояснить, какой суд принимал данное решение и на сколько конкретно продлен срок ареста. По данным источника ТАСС, знакомого с ситуацией, срок ареста обвиняемым продлен еще на несколько месяцев.

Фигуранты уголовного дела обвиняются в государственной измене. Как считают следователи, обвиняемые передавали США сведения, составляющие государственную тайну.