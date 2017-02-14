В 2017 году цена барреля нефти опустится ниже 50 долларов, заявил член ассоциации PwC Александр Просвиряков.



«Мы, скорее всего, увидим дешевую нефть в этом году. Это произойдет, как только рынок почувствует, что Америка слишком активно добывает нефть или страны не соблюдают свои обещания по ОПЕК», — сказал эксперт журналистам.

Просвиряков прогнозирует, что нефть в текущем году будет торговаться в диапазоне 42—51 доллара за баррель.



ОПЕК 30 ноября договорилась о снижении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей.

