Россияне могут получить возможность дистанционно открывать счета и получать другие банковские услуги, пройдя идентификацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая в настоящее время используется для доступа к государственным и муниципальным услугам в электронном виде. Проект соответствующего постановления правительства разрабатывает Минкомсвязь РФ, следует из уведомления на портале раскрытия информации о подготовке нормативных правовых актов.

Авторы рассчитывают, что постановление вступит в силу в июне этого года, а пилотный проект по идентификации банками клиентов — физических лиц с использованием ЕСИА в целях дистанционного открытия банковских счетов и оказания иных банковских услуг будет запущен в 2017—2018 годах.

Предполагается, что после однократной полной идентификации в ЕСИА граждане смогут получить универсальные логин и пароль, работающие во всех кредитных организациях. В настоящее время у граждан отсутствует возможность прохождения, а у кредитных организаций — проведения процедуры идентификации через Интернет без посещения клиентом банковского офиса, поясняют в Минкомсвязи.



Целью разработки нормативного правового акта заявлено «повышение доступности финансовых услуг для населения, а также стимулирование конкуренции на финансовом рынке».

