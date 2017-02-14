В состав Всероссийского союза страховщиков (ВСС) приняты пять страховых организаций: СК «Ингвар», «Паритет-СК», страховое общество «Геополис», Дальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество «ДальЖАСО» и ГУП Забайкальского края «Государственная страховая медицинская компания «Забайкалмедстрах». Об этом сообщил президент союза Игорь Юргенс, подводя итоги заседания президиума ВСС.

Также он напомнил, что в декабре 2016 года ВСС получил статус саморегулируемой организации (СРО) на страховом рынке. Согласно закону «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» членство финансовых организаций (страховых и перестраховочных организаций) в СРО является обязательным.

Юргенс пояснил, что финансовые организации обязаны вступить в СРО в течение 180 дней, следующих за днем получения статуса саморегулируемой организации соответствующего вида. Соответственно, страховые и перестраховочные организации обязаны вступить в ВСС до 3 июня 2017 года. Страховые и перестраховочные организации, не вошедшие в состав СРО в указанный срок, не смогут осуществлять страховую деятельность.

При этом все организации, являвшиеся членами союза до преобразования, стали членами СРО автоматически, а новым участникам объединения предстоит пройти процедуру вхождения в состав союза. Таких компаний в настоящее время насчитывается порядка 100—120, отметил Юргенс.

По состоянию на 14 февраля 2017 года в состав СРО входят 135 страховых организаций — участниц союза и 5 ассоциированных членов союза.

Ингвар АО Страховая компания «Ингвар» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 189-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 33-е место по сборам в сегменте страхования грузов – главной составляющей страхового портфеля (~90%). Компания осуществляет деятельность на территории Москвы и не имеет региональных представительств, а также дочерних, ассоциированных и зависимых обществ.

Паритет-СК ООО «Страховая компания «Паритет-СК» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года организация заняла 124-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков по сборам в сегменте прямого страхования (1,22 млрд рублей) и 46-е место – по объему собранных перестраховочных премий (59,82 млн рублей). В страховом портфеле компании в 2015 году основными составляющими стали: страхование имущества юридических лиц (30,86%), ОСАГО (20,79%), страхование грузов (13,97%), каско (12,05%). В структуру компании входят головное подразделение в Москве и пять филиалов в городах: Санкт-Петербург, Хабаровск, Владивосток, Казань и Самара.

СО Геополис ООО СО «Геополис» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 110-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и 30-е место по сборам каско. В страховом портфеле компании в 2015 году основными составляющими стали: каско (66,35%) и страхование имущества физических лиц (17,96%). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис расположен в Москве.



ДальЖАСО АО «ДальЖАСО» – небольшая по размеру сборов универсальная компания, предоставляющая страховые услуги как физическим, так и юридическим лицам. По итогам 2015 года компания заняла 161-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 69-е место – по ДМС и вошла в топ-15 по сборам в Хабаровском крае, заняв 14-е место. В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими являлись: добровольное медицинское страхование (44,84%), страхование от несчастных случаев и болезней (22,94%), страхование грузов (12,41%). Компания имеет 10 филиалов, расположенных на Дальнем Востоке. Головной офис находится в Хабаровске.