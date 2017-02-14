Клиенты Почта Банка получили возможность оформить доставку именной карты заказным письмом в ближайшее отделение почтовой связи. Об этом сообщили в банке, уточнив, что при получении карты необходимо предъявить извещение о получении письма и паспорт.
Заказать доставку именной карты можно через любой канал обслуживания Почта Банка, за исключением окон с почтовыми сотрудниками: в клиентском центре Почта Банка в стрит-ретейле, в клиентском центре в отделении почтовой связи, на стойках продаж, а также по телефону клиентской службы 8 (800) 550-07-70.
Стоимость услуги по доставке карты составляет 100 рублей. О поступлении карты в почтовое отделение клиент будет проинформирован с помощью СМС-сообщения от банка. При этом статус доставки можно отслеживать самостоятельно на сайте Почты России по трек-номеру, отправляемому банком на мобильный телефон клиента. Выдача доставленных карт производится во всех отделениях почтовой связи. Для активации карты необходимо обратиться в один из порядка 2 тыс. клиентских центров Почта Банка по всей стране или позвонить в клиентскую службу.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% + 1 акция) и Почты России (50% — 1 акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России. Основным источником фондирования выступают средства банковской материнской организации.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 131,59 млрд рублей (55-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,32 млрд, кредитный портфель — 112,84 млрд, обязательства перед населением — 35,37 млрд.