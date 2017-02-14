Клиенты Почта Банка получили возможность оформить доставку именной карты заказным письмом в ближайшее отделение почтовой связи. Об этом сообщили в банке, уточнив, что при получении карты необходимо предъявить извещение о получении письма и паспорт.

Заказать доставку именной карты можно через любой канал обслуживания Почта Банка, за исключением окон с почтовыми сотрудниками: в клиентском центре Почта Банка в стрит-ретейле, в клиентском центре в отделении почтовой связи, на стойках продаж, а также по телефону клиентской службы 8 (800) 550-07-70.



Стоимость услуги по доставке карты составляет 100 рублей. О поступлении карты в почтовое отделение клиент будет проинформирован с помощью СМС-сообщения от банка. При этом статус доставки можно отслеживать самостоятельно на сайте Почты России по трек-номеру, отправляемому банком на мобильный телефон клиента. Выдача доставленных карт производится во всех отделениях почтовой связи. Для активации карты необходимо обратиться в один из порядка 2 тыс. клиентских центров Почта Банка по всей стране или позвонить в клиентскую службу.