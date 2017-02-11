Один из крупнейших частных банков в мире — швейцарский Credit Suisse сократит более 6,5 тыс. сотрудников в нынешнем году, приводит Reuters заявление главного исполнительного директора организации Тиджана Тиама.



Такое решение было принято после подведения годовой отчетности банка, согласно которой в 2016 году организация получила чистый убыток в размере 2,44 млрд швейцарских франков.

«Сейчас у нас хорошие новости для роста и получения выгоды от тех рыночных решений, которые мы приняли в 2016 году», — прокомментировал ситуацию Тиам.

В Credit Suisse не уточнили, в каких странах пройдут дополнительные сокращения, но сказали, что увольнения коснутся подрядчиков, консультантов и рядовых сотрудников банка.