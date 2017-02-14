Официальные сайты Банка России и АСВ во вторник примерно с 20:00 были недоступны. По состоянию на 22:30 сайт ЦБ заработал, а страница АСВ до сих пор недоступна. При попытке зайти на сайт выдается ошибка.

Между тем собеседник РБК, близкий к руководству ФСБ, рассказал, что речь может идти о масштабной DDoS-атаке, но подробности раскрывать не стал, отметив лишь, что вопросом занимаются сотрудники Центра информационной безопасности спецслужбы.

Вместе с тем сайты крупнейших российских банков работают в прежнем режиме. «Мы не заметили никаких сбоев», — сообщил РБК руководитель службы безопасности банка из топ-5.

Технический сбой произошел в день проведения форума по информационной безопасности, который проходит с участием представителей крупнейших банков и Банка России в санатории «Юбилейный» в Магнитогорске.

В конце прошлого года ЦБ сообщал о DDoS-атаках на сайты финансовых организаций, в том числе Центробанка. Как объяснял заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев, целью атак было нарушение работы сервисов и, как следствие, подрыв репутации.