Группа ВТБ отклонила план реструктуризации долгов бывшего владельца Черкизовского рынка, бизнесмена Тельмана Исмаилова. Об этом представитель группы заявил в суде и рассказал в комментарии РБК.



Представитель Исмаилова ранее отправил кредиторам план по реструктуризации долгов, однако, по словам собеседника, предложения бизнесмена их не устроили. Представитель ВТБ в суде отметил, что предложенный план является «филькиной грамотой».

Из предоставленного кредиторам плана, который имеется в распоряжении RNS, следует, что с января 2017 года Тельман Исмаилов занимает должность вице-президента головной компании АСТ — ООО «Группа АСТ-89Г». Ежемесячный оклад бизнесмена на новом посту составит 250 тыс. рублей. Экс владелец Черкизовского рынка также подписал агентский договор с компанией «Олимпиус иншаат туризм», согласно которому будет продавать услуги по проживанию и питанию в принадлежавшем ему отеле Mardan Palace. Премия Исмаилова как бизнес-агента составит 1 млн рублей.

В документе также говорится о том, что Исмаилов заключил со Small Island Capital Group предварительный договор продажи своей виллы площадью 349 кв. м на Лазурном Берегу во Франции, кадастровая стоимость жилого дома составляет 25 млн евро.

В конце января арбитражный суд отказался рассматривать жалобу бизнесмена Исмаилова, тем самым подтвердив законность признания его банкротом. Процедура банкротства в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка была начата в августе 2016 года в связи с иском ВТБ, которому Исмаилов задолжал 17,4 млрд рублей.

В декабре 2015 года суд уже признавал Исмаилова банкротом (заявление тогда подавал кредитор Борис Зубков), однако уже в марте 2016-го апелляционный суд отменил это решение.