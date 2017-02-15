На азиатских фондовых торгах в среду наблюдается положительная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:19 мск на 1,12% выше предыдущего уровня закрытия и составляет 19 455,09 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 1,26% до 24 002,57, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 230,35, увеличившись на 0,39% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в плюсе на 0,28% — на отметке 3 081,13. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,38% и равняется 2 082,4.