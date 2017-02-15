Сбой в работе официального сайта Центрального банка произошел из-за технических причин. Об этом РБК рассказал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

Сайт не работал около двух часов, уточнил он. Сычев подчеркнул, что никаких атак на сайт банка совершено не было. «Это было связано с техническими работами. Производилась перезагрузка систем», — пояснил он.

Сбой в работе сайтов Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) произошел накануне, 14 февраля. Они были недоступны с 18:30 мск. Сайт Банка России заработал к 22:25, сайт АСВ оставался недоступен практически до полуночи. Источники РБК накануне говорили, что речь может идти о масштабной DDos-атаке.

Сайты крупнейших банков продолжали работать накануне в обычном режиме.

В конце 2016 года ЦБ сообщал, что сайты финансовых организаций, включая Банк России, подверглись DDoS-атакам. Заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев тогда в интервью РБК пояснил, что целью атак было нарушение работы сервисов и, как следствие, подрыв репутации.