Столыпинский клуб бизнес-омбудсмена Бориса Титова предлагает провести целевую денежную эмиссию в размере 11,6 трлн рублей, которая позволит в течение 10 лет построить около 500 млн кв. м арендного жилья. Об этом говорится в материалах, которые клуб включит в свой документ «Стратегия роста», пишут «Известия».

При этом ожидается, что такая эмиссия позволит снизить среднюю себестоимость строительства на 40%, а долгосрочную фиксированную ставку аренды — на 10%. По данным девелоперов, сейчас 1 кв. м жилья в Москве в зависимости от технологии строительства обходится застройщику в 20–50 тыс. рублей.

В России в прошлом году, по данным Росстата, было построено 79,8 млн кв. м жилья. Из-за непростой ситуации в экономике строительная отрасль испытала спад, поэтому возведение жилья снизилось на 6%. По оценке первого вице-премьера Игоря Шувалова, в стране должно строиться по 100 млн кв. м жилья в год — в постсоветское время эта планка еще ни разу не преодолевалась. Последние два года этот рынок поддерживала госпрограмма субсидирования ипотеки, однако в этом году она заканчивается.

Сильные стороны в предложении Столыпинского клуба — стимулирование мобильности населения, поддержка строительной отрасли и восполнение дефицитного жилого фонда. Слабая сторона — непрогнозируемое влияние на инфляцию, говорят аналитики.

Эксперты по рынку недвижимости признают, что идея столыпинцев может позволить снизить себестоимость строительства. Однако при реализации этого амбициозного проекта, если правительство его поддержит, нужно свести к минимуму риск возникновения «белых слонов» — печально известных в мире заброшенных строительных объектов, прежде всего после олимпиад.

«Опыт многократных и многолетних попыток реализации проектов доходных домов показывает — проблема востребованности этих жилых площадей возникнет неизбежно», — предупреждает руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов. По его мнению, чтобы подобное «социально ориентированное» предложение заинтересовало арендаторов, ставка найма должна быть уменьшена не на 10%, как предлагает клуб, а как минимум на 50%.

В Минэкономразвития сообщили, что «Стратегия роста» в ведомство пока не поступала.