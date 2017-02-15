Правительство России утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017—2019 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

«Прогнозным планом приватизации федерального имущества предусматривается приватизация в 2017—2019 годах находящихся в федеральной собственности акций около 500 акционерных обществ, около 300 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в десяти обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны», — говорится в документе.



Поступления в федеральный бюджет РФ от приватизации составят 5,6 млрд рублей ежегодно без учета стоимости акций крупнейших компаний-лидеров.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 2 февраля.

Как отмечал ранее глава Росимущества Дмитрий Пристансков, для приватизации в 2017 году уже были согласованы пакеты акций ВТБ (10,9%) и «Совкомфлота» (25% минус одна акция). Также сообщалось, что в плане приватизации на 2017 год одобрен пакет акций государства в НМТП (20%).

