Депутаты Госдумы доработали поправки к закону об ОСАГО и определили перечень случаев, когда потерпевшему в ДТП полагается выплата деньгами, а не восстановительный ремонт. Соответствующее положение рабочая группа при комитете Госдумы по финансовому рынку внесла в проект поправок к закону об «автогражданке», пишут «Ведомости».

Согласно документу, страховщик должен выплатить деньги, если ДТП повлекло за собой смерть владельца авто либо если его здоровью был нанесен вред (тяжкий или средней тяжести). Кроме того, автовладельцы с инвалидностью I или II группы в случае ДТП смогут не ремонтировать автомобиль по ОСАГО, а получать возмещение деньгами.

Но претендовать на денежную выплату автовладельцы с инвалидностью смогут лишь раз в три года, отмечается в документе: если они будут попадать в ДТП чаще, возмещение будет натуральным.

Создавать при Российском союзе автостраховщиков (РСА) комиссию, которая рассматривала бы обращения автовладельцев с «тяжелыми жизненными обстоятельствами», более не планируется: это положение удалено из документа. Изначально создать такую комиссию предлагал ЦБ, а РСА неоднократно оспаривал необходимость ее создания. В доработанном документе представлен исчерпывающий список случаев, когда потерпевшему положена денежная выплата, поэтому вопрос о ней отпал сам собой, пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Представитель ЦБ не смог оперативно предоставить комментарии.

Остальные случаи, предусматривающие денежную выплату, остались неизменными. Так, выплату в кассе страховщика или на банковскую карту можно получить, если страховая компания не смогла предложить СТО, соответствующую установленным требованиям (готова отремонтировать автомобиль не более чем за 30 дней, находится максимум в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего, а если автомобиль моложе двух лет — имеет соответствующую лицензию), и владелец авто не хочет ремонтировать автомобиль на альтернативной станции.

Также деньги можно получить, если автомобиль не подлежит восстановлению или стоимость его ремонта превышает страховую сумму либо максимальную выплату по европротоколу, а доплатить автовладелец не согласен. Кроме того, автовладелец может заключить со страховщиком письменное соглашение, которое предусмотрит выплату деньгами.