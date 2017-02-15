Служба кибербезопасности Сбербанка проводит обучение сотрудников, рассылая им фишинговые письма, рассказал в ходе Уральского форума руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.
«Мы организуем учебные фишинговые рассылки для наших сотрудников, причем если в теме письма будет написано «Герман Оскарович Греф», то вероятность открытия такого письма — 80%. Сотрудник получает письмо, там ссылка, если он проходит по ней и что-нибудь вводит, то ему пишут, что «это были учения, и вы проиграли», — рассказал Лебедь.
По его словам, последние рассылки открывали «единицы процентов», но в целом опыт показывает, что 30% пользователей открывают фишинговые письма.
Сбербанк также обучает сотрудников правилам кибербезопасности с помощью игры «Агент кибербезопасности», где пользователь может получить знания обо всех аспектах безопасности в Интернете.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 22 683,02 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 143,38 млрд, кредитный портфель — 14 765,80 млрд, обязательства перед населением — 11 278,29 млрд.