Служба кибербезопасности Сбербанка проводит обучение сотрудников, рассылая им фишинговые письма, рассказал в ходе Уральского форума руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

«Мы организуем учебные фишинговые рассылки для наших сотрудников, причем если в теме письма будет написано «Герман Оскарович Греф», то вероятность открытия такого письма — 80%. Сотрудник получает письмо, там ссылка, если он проходит по ней и что-нибудь вводит, то ему пишут, что «это были учения, и вы проиграли», — рассказал Лебедь.

По его словам, последние рассылки открывали «единицы процентов», но в целом опыт показывает, что 30% пользователей открывают фишинговые письма.

Сбербанк также обучает сотрудников правилам кибербезопасности с помощью игры «Агент кибербезопасности», где пользователь может получить знания обо всех аспектах безопасности в Интернете.