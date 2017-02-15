Акции Goldman Sachs по итогам торгов выросли до 249,46 доллара и достигли нового исторического максимума, побив рекорд 2007 года, свидетельствуют данные Фондовой биржи США. Прежнее максимальное значение было достигнуто в 2007 году на отметке 247,92 доллара за акцию при закрытии торгов.

По итогам торгов на американской фондовой бирже 14 февраля акции Goldman Sachs выросли на 1,3%. Внутридневной максимум акций составил 250 долларов.

Ранее сообщалось, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен говорила об угрозе рецессии экономики США при затягивании с повышением ставки ФРС. «Затягивание процесса ослабления поддержки экономики было бы неблагоразумным, это в конечном счете может вынудить Комитет по открытым рынкам (FOMC) быстро повышать ставку, в результате чего финансовые рынки рискуют получить ущерб, а экономика рискует войти в рецессию», — сказала Йеллен.

Совет управляющих ФРС США 1 февраля 2017 года принял решение о сохранении ставки на уровне 0,25—0,5%.