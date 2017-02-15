Следователи совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии задержали одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Установлено, что ранее в ходе нападения на инкассаторов он получил ранение, однако с места происшествия скрылся», — сказала она.

В настоящее время мужчина доставлен в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи следователи планируют приступить к проведению следственных действий.

«Личность и местонахождение третьего соучастника в настоящее время устанавливаются», — добавила Иванова.

Нападение было совершено накануне. Преступники обстреляли инкассаторов ФГУП «Главный центр спецсвязи», в завязавшейся перестрелке один из бандитов был убит, второй получил ранение. Двое нападавших, включая раненого, скрылись, не сумев взять деньги. Для их розыска и задержания объявлялся план «Перехват». При нападении также был ранен один инкассатор.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц» УК РФ.