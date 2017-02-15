Социальная сеть Facebook планирует запустить приложение, позволяющее пользователям просматривать видео из их новостной ленты через smart-TV приставки. Например, Apple TV, Fire TV от Amazon, а также через подключаемые к сети телевизоры Samsung Electronics, сообщает The Wall Street Journal.

«Мы хотим, чтобы люди имели возможность пользоваться контентом, чем бы они ни пользовались — телефоном, компьютером или телевизором, это всего лишь другой экран», — сказал вице-президент Facebook по вопросам сотрудничества Дэн Роуз.



При помощи нового приложения можно будет просматривать видео, которыми с пользователями поделились их друзья или группы. Сервис сделает доступными как прямые трансляции видео, так и те, что пользователь сохранил для более позднего просмотра. Кроме того, Facebook планирует рекомендовать пользователям видео, основываясь на их интересах.

Соцсеть также сообщает и о других изменениях, связанных с видео. Теперь звук на видео будет воспроизводиться автоматически, если телефон пользователя не находится в беззвучном режиме.