С начала 2017 года некоторые банки были замечены в увеличении количества начисляемых миль по кобрендовым картам с программой «Аэрофлот Бонус», партнерами которой являются «ФК Открытие», Сбербанк, Альфа-Банк, СМП Банк и Ситибанк. В связи с этим портал Банки.ру решил провести исследование кобрендовых рублевых карточных продуктов «Аэрофлота» категорий «Gold» и «World» платежных систем Visa и MasterCard.

Начнем с того, что программа «Аэрофлот Бонус» дает возможность накапливать мили за безналичные покупки и в дальнейшем обменивать их на премиальные билеты (это билет на любой регулярный рейс «Аэрофлота» или авиакомпании-партнера, получаемый в обмен на списание определенного количества миль с персонального счета участника), топливный сбор в данном случае оплачивается отдельно. Также возможно повысить класс обслуживания, например с класса «эконом» до класса «комфорт» или класса «бизнес» при условии подтвержденного бронирования, оформленного по разрешенному тарифу, или обменять на премию партнеров, т. е. на товар, работу или услугу партнера.

Стоит обратить внимание на то, что если зарегистрированный пользователь программы «Аэрофлот Бонус» в течение 24 месяцев не совершил ни одного платного полета на регулярном рейсе «Аэрофлота» по тарифу, участвующему в начислении миль, то накопленные мили сгорают.

При выборе категории пластика мы ориентировались на доступность карты, т. е. на относительно невысокую стоимость обслуживания, в отличие от карт премиального сегмента. Учитывая, что мили будут копиться быстрее на картах категорий «Gold» и «World», нежели на классических, именно на них мы и остановились.

Главная задача обзора – узнать, по какой из предложенных карт быстрее всего можно накопить мили, чтобы обменять их на премиальный билет. За основу мы решили взять направления, которые относятся к числу самых популярных: Сочи, Симферополь, Будапешт, Прага, Афины, Мюнхен и т. д. Стоимость таких билетов на сайте программы «Аэрофлот Бонус» на выбранные направления составляет 25 тыс. миль туда и обратно. Также за основу расчета мы взяли средний показатель ежемесячных безналичных расходов по картам – около 40 тыс. рублей (480 тыс. рублей в год).

Быстрее всего накопить мили можно по карте «Аэрофлот», тарифный план Оптимальный» банка «ФК Открытие» – 12 960 миль за год. Также сейчас банк проводит акцию в период до 31 марта 2017 года, по условиям которой при сумме безналичных покупок от 75 тыс. рублей дополнительно к стандартным условиям будет начислять 0,65 мили за каждые потраченные 50 рублей. В итоге размер вознаграждения в период акции составит 2 мили (вместо 1,35 мили) за каждые 50 рублей.

По карточным продуктам «Aeroflot Gold» Альфа-Банка и «Аэрофлот Gold» Сбербанка количество накопленных миль за год составит 12 тыс. Также Альфа-Банк предоставляет возможность получать 1 милю за каждые 200 рублей / 30 долларов / 300 евро, хранимые на накопительном счете «АэроПлан» при условии наличия минимального остатка по счету не менее 50 тыс. рублей / 2 тыс. долларов / 2 тыс. евро.

По всем картам предусмотрены приветственные мили – от 500 до 2 тыс., которые начисляются после совершения первой безналичной операции по карте.

Все карты оснащены микропроцессором, функцией 3D-Secure и функцией бесконтактной оплаты PayPass / PayWave (кроме карты «Аэрофлот Бонус Gold» СМП Банка).

Обзор составлен по данным официальных сайтов и кол-центров банков на 14 февраля 2017 года.