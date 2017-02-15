Чистая прибыль Челябинвестбанка по итогам 2016 года составила 514,4 млн рублей, что в 2,3 раза больше аналогичного показателя за 2015-й (219,1 млн рублей), сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Прибыль финучреждения до налогообложения оказалась на уровне 709,2 млн рублей за 2016 год.
«Рост прибыли за 2016 год связан с эффективным размещением денежных средств на финансовых рынках, увеличением вложений банка в экономику области по сравнению с 2015-м, а также с окончанием периода формирования резервов по ссудам в значительных объемах. За 2016 год в экономику области банк вложил 30 млрд рублей, что на 20% больше уровня 2015-го», — говорится в релизе.
Объем сформированных резервов Челябинвестбанка за прошлый год увеличился на 675 млн рублей, или на 15%.
ПАО «Челябинвестбанк» — крупный по размеру активов региональный банк с хорошо развитой сетью подразделений и универсальным бизнесом. Ключевыми направлениями деятельности являются кредитование физических и юридических лиц, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, обслуживание счетов корпоративных клиентов, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц.
На текущий момент бенефициарами банка выступают член правления Кирилл Середкин и члены его семьи (Инна Середкина и Людмила Назарец), которые контролируют совокупно 31,1% акций банка, а также семь физических лиц, владеющих по 8,45% — члены правления Игорь Юдович, Евгений Рачилов, Дмитрий Пискунов, Алексей Люков, Владимир Вацурин, председатель совета директоров Татьяна Васик, председатель правления и член совета директоров Сергей Бурцев. Член правления и совета директоров Галина Чурина владеет 4,22% акций, миноритариям принадлежит 5,53%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 47,01 млрд рублей (106-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,00 млрд, кредитный портфель — 19,45 млрд, обязательства перед населением — 21,33 млрд.