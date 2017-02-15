Чистая прибыль Челябинвестбанка по итогам 2016 года составила 514,4 млн рублей, что в 2,3 раза больше аналогичного показателя за 2015-й (219,1 млн рублей), сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Прибыль финучреждения до налогообложения оказалась на уровне 709,2 млн рублей за 2016 год.



«Рост прибыли за 2016 год связан с эффективным размещением денежных средств на финансовых рынках, увеличением вложений банка в экономику области по сравнению с 2015-м, а также с окончанием периода формирования резервов по ссудам в значительных объемах. За 2016 год в экономику области банк вложил 30 млрд рублей, что на 20% больше уровня 2015-го», — говорится в релизе.

Объем сформированных резервов Челябинвестбанка за прошлый год увеличился на 675 млн рублей, или на 15%.