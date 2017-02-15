В Омске вынесен приговор по уголовному делу в отношении участницы организованного преступного сообщества, которое обвиняется в незаконной банковской деятельности на сумму более 9 млрд рублей. Бывший бухгалтер сообщества Екатерина Бунакова признана виновной и приговорена к условному сроку, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В ходе следствия Бунакова, раскаявшись в содеянном, заключив досудебное соглашение, давала подробные показания, оказывала содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других соучастников, в связи с чем уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство», — говорится в сообщении ведомства.



Следствием и судом установлено, что бухгалтер ООО «Омский бухгалтер» Екатерина Бунакова с 2008 по 2014 год участвовала в деятельности преступного сообщества, возглавляемого Станиславом Мацелевичем. Непосредственно Бунакова занималась учетом денежных средств, поступавших в безналичной форме на счета подконтрольных фиктивных юридических лиц.

Кроме того, она осуществляла переводы денежных средств между счетами подконтрольных преступному сообществу организаций через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет, проводила сверку с клиентами, а также принимала и выдавала наличные деньги.

За время деятельности преступного сообщества объем незаконных банковских операций превысил 9,2 млрд рублей, что позволило членам преступного сообщества получить доход свыше 322 млн рублей.

Суд счел достаточными собранные следствием доказательства для вынесения приговора. Бунакова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации) для совершения тяжких преступлений), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Приговором суда Бунаковой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.



Расследование уголовного дела в отношении других соучастников преступления продолжается.