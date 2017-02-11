Использование искусственного интеллекта уже стало реальностью, в ближайшее время в фокусе будет вопрос, как управлять этой технологией, чтобы она не вышла из-под контроля. Такое мнение высказала заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе выступления на уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».

«Если мы посмотрим, как двигалась человеческая мысль, то увидим, что от научной фантастики перешли к понимаю, что роботы в нашей жизни есть. Вопрос в том, насколько мы сможем доверить ему исполнение различных операций», — сказала зампред Банка России.

При этом она обратила внимание на необходимость контролировать подобные технологии.



«Что сделать для того, чтобы искусственный интеллект не вышел за пределы нашего контроля и мониторинга. Это не мистика и не фантастика, это вопрос, на который нет ответа, но есть понимание, как в этом направлении работать, как сделать использование искусственного интеллекта полезным и неопасным», — полагает Скоробогатова.

По ее мнению, этот вопрос будет в фокусе внимания уже в ближайшие три-пять лет.