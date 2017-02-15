Торги акциями в РФ стартовали в среду разнонаправленным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:08 мск индекс ММВБ понизился на 0,63% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 127,95 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,32% до 1 177,77.

«На внутреннем валютном рынке продолжается динамичное укрепление рубля к доллару США, что можно связать как с привлекательностью операций carry trade, так и с закрытием позиций в рамках stop-loss играющих против рубля трейдеров. Впрочем, мы считаем, что потенциал дальнейшего укрепления рубля на сегодняшний день ограничен. Рост отечественной валюты, который мы наблюдали в последние дни, носил исключительно спекулятивный характер. При этом нефтяные цены остаются стабильными. И другие фундаментальные предпосылки для ревальвации отсутствуют. Прогнозировать «дно» в случае спекулятивных краткосрочных движений сложно, но в данном конкретном случае кажется, что оно уже близко. Динамика индекса ММВБ на текущий момент, очевидно, находится в зависимости от колебаний курса российской валюты, но в целом говорить о развороте восходящего тренда на российском фондовом рынке пока рано», — сказала ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.