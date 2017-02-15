Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду потерял 23 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:03 мск 56,88 рубля, курс евро уменьшился на 24 копейки, до 60,17 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Таким образом, курс доллара впервые с 22 июля 2015 года опустился ниже отметки 57 рублей.

Разворот рынка произойдет, когда все поверят в снижение доллара до 50 рублей, считает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Он напоминает, что накануне рубль обновлял годовые максимумы против валют в течение всей торговой сессии.

«Нефтяной рынок поддерживал российскую валюту в первой половине дня, во второй — рубль дорожал по инерции», — комментирует эксперт.

Стоимость нефти Brent повышалась до 56,42 доллара за баррель, однако к закрытию дня цена снизилась до 55,77 доллара. «Нисходящее движение спровоцировало укрепление американского доллара после выступления главы ФРС США Джанет Йеллен. Она заявила, что ЦБ может поднять ставку на предстоящих заседаниях, не уточнив, в каком месяце произойдет повышение», — поясняет эксперт.

При этом, отмечает он, укрепление доллара на рынке Forex никак не отразилось на динамике российской валюты, которая полностью проигнорировала внешний фон (подорожание доллара, ожидание повышения ставки ФРС США, снижение цен на «черное золото», рост запасов нефти в США).

Биржевой курс евро опустился ниже 60 рублей впервые за полтора года В ходе утренних торгов на Московской бирже в среду курс евро опустился ниже 60 рублей впервые с 3 июня 2015 года.

«Трейдеры, которые играли на ослабление российской валюты, закрывали короткие позиции, чтобы ограничить убытки от его подорожания и отрицательных свопов. Поскольку укрепление рубля ускорилось, покупатели валюты в биржевом стакане стали сдвигать ордера на покупку ниже планируемых уровней. Соответственно, продавцам приходилось продавать валюту по ценам, которые устанавливают покупатели», — комментирует эксперт.

По его словам, участники рынка увлечены торговыми операциями по выходу с рынка, поэтому они полностью игнорируют внешний фон, а рубль укрепляется. Кроме того, рублю помогают экспортеры, которые продают валюту для уплаты налогов.

Между тем текущую ситуацию на валютном рынке нельзя назвать панической, указывает аналитик. «Рубль по тренду укрепляется в день на 1–1,5%. Паника — это когда рубль будет укрепляться на 3% в день. Она сначала начинается среди трейдеров, через пару дней доходит до населения. Как только последние начнут сдавать валюту обратно в банки — это будет значить, что рынок достиг «дна». А мы еще даже не слышали агрессивных высказываний от чиновников. Когда все поверят в снижение доллара до 50 рублей, вот тогда рынок и развернется», — говорит Антонов.

Ближайшая цель по доллару — 56,84 рубля, прогнозирует эксперт. Следующие — 55,35 и 54,55 рубля. «При падении курса доллара ниже 57 рублей уже можно обращать внимание на «бычьи» сигналы. По евро цель — 59,95 рубля», — отмечает Антонов.

Он добавил, что сегодня состоятся аукционы Минфина на общую сумму 40 млрд рублей.