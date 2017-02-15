Политическая неопределенность присутствует почти в каждой стране мира, и она станет «доминирующим фактором» в 2017 году, рассказал CNBC председатель UBS Аксель Вебер. Он полагает, что в условиях политической неопределенности в Европе будет еще один год «слабого роста» экономики.

«Политическая неопределенность теперь станет основным вопросом почти в каждой стране», — сказал он.

«В Великобритании мы видели это прошлым летом», — отметил Вебер, говоря о решении Соединенного Королевства выйти из состава ЕС. Он добавил, что эта неуверенность теперь распространилась на Германию, Францию, Нидерланды и Италию, где избиратели скоро выберут новых лидеров.

Кроме того, Вебер прокомментировал предстоящие выборы во Франции, отметив, что сомневается в победе Марин Ле Пен.

«Я вполне уверен, Марин Ле Пен (кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт». — Прим. ред.) будет одним из этих кандидатов (в финальном раунде), но я не думаю, что она победит в гонке», — сказал Вебер.

Согласно данным Европейской комиссии, ВВП стран Евросоюза в 2017 году вырастет на 1,8%.