Сбербанк в 2016 году выдал кредитов малому и среднему бизнесу на сумму более 900 млрд рублей, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Объем кредитов, которые Сбербанк в 2016 году выдал малому и среднему бизнесу, превысил 900 млрд рублей. Это почти на треть больше, чем годом ранее: в 2015 году этот показатель составил 633 млрд рублей», — говорится в релизе.

Сбербанк выдал 710 млрд рублей кредитов МСБ за десять месяцев года За первые десять месяцев 2016 года Сбербанк выдал кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) на общую сумму 710 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров.



