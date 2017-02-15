Трансакционный бизнес по обслуживанию платежей физлиц в будущем перестанет приносить доходы, такое мнение в ходе Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы» высказал гендиректор QIWI Сергей Солонин. Он считает необходимым искать решения, позволяющие обеспечить надежность этих платежей с минимальными расходами.



«Я предполагаю, что в будущем мы не сможем за эти платежи брать деньги, все идет к тому, что эти платежи будут бесплатными. Соответственно наши усилия, направленные на то, чтобы обеспечить им безопасность, будут означать потери в бюджете на поддержание этих платежей», — сказал гендиректор QIWI.

По его словам, одна из технологий, которая может обеспечить безопасное прохождение платежей при минимальной стоимости, — это блокчейн.

«Мы смотрим на глобальные решения, основанные на технологиях, которые позволяют это решить. Блокчейн эту проблему решает, и это одна из тем, которой мы будем заниматься в рамках финтех-ассоциации», — отметил он.