Сбербанк с 15 февраля запустил весеннюю акцию со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам.

Снижение ставок составляет до 3 процентных пунктов от базовой линейки. Так, минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 13,9% годовых.

Условия действуют для кредитов на сумму от 300 тыс. рублей.



«Мы запускаем новое предложение, приуроченное к весенним праздникам. Минимальная ставка в рамках новой акции составит всего 12,9% годовых в рублях — таких низких ставок по потребительским кредитам в Сбербанке еще не было», — комментирует директор департамента розничных нетрансакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.



Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надежности, платежеспособности и категории клиента. Комиссии по кредитам отсутствуют, а предложение по страховании жизни является добровольным и не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору, добавили в Сбербанке.



