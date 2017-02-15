Сбербанк с 15 февраля запустил весеннюю акцию со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам.

Снижение ставок составляет до 3 процентных пунктов от базовой линейки. Так, минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 13,9% годовых.

Условия действуют для кредитов на сумму от 300 тыс. рублей.

«Мы запускаем новое предложение, приуроченное к весенним праздникам. Минимальная ставка в рамках новой акции составит всего 12,9% годовых в рублях — таких низких ставок по потребительским кредитам в Сбербанке еще не было», — комментирует директор департамента розничных нетрансакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надежности, платежеспособности и категории клиента. Комиссии по кредитам отсутствуют, а предложение по страховании жизни является добровольным и не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору, добавили в Сбербанке.


Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 22 683,02 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 143,38 млрд, кредитный портфель — 14 765,80 млрд, обязательства перед населением — 11 278,29 млрд.