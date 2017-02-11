В ходе утренних торгов на Московской бирже в среду курс евро опустился ниже 60 рублей впервые с 3 июня 2015 года.

По состоянию на 10:56 мск стоимость единой европейской валюты снизилась на 43,75 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 59,9625 рубля. К этому времени курс доллара опустился на 41,5 копейки, до 56,6925 рубля.

Российская валюта укрепилась, вероятно, «на сильной спекулятивной игре в противоход и ожиданиях понижения рубля на волне предполагаемых покупок валюты ЦБ в интересах Минфина», отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Несмотря на укрепление доллара практически ко всем валютам, рубль пока выглядит аномально, констатирует аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Внешние факторы в паре ушли на второй план, текущая динамика идет вразрез и с котировками нефти, и с тенденциями по доллару на мировых площадках. Вопрос, который мучает многих: где «дно» по доллару остается открытым? В текущей ситуации свободного падения мы рекомендуем не спешить с покупками и дождаться первых признаков смены тенденции», — комментирует он.



