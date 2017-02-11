Тарифы для пенсионеров по обслуживанию карт «Мир» будут не выше, чем по картам международных платежных систем, сказала журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

«В разных банках для пенсионеров действуют разные тарифы, и они льготные. Мы считаем, что эти программы и условия при переходе на карты «Мир» должны быть сохранены», — сказала зампред Банка России в ходе уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы».

Скоробогатова подчеркнула, что «банки должны эти тарифы либо не менять, либо снизить в связи с тем, что тарифы карты «Мир» ниже, чем тарифы международных платежных систем».

Перевыпуск карт для пенсионеров и перевод их на карты «Мир» может завершиться к 1 июля 2020 года, говорила зампред ЦБ РФ на прошлой неделе. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что перевод бюджетников на карты «Мир» планируется провести «быстро, но плавно».

«Переход мы должны сделать достаточно быстро, но плавно, чтобы это было комфортно людям. Для новых клиентов в бюджетной сфере мы бы установили сроки не с 1 января 2018 года, а с 1 июля 2017-го. Но мы бы сделали переходный период. Для пенсионеров в плановом режиме: карты обычно даются на два-три года, старые исчерпают себя, и они плавно перейдут на новые», — сказала Набиуллина.