Сбербанк России понизил ставки по вкладам в рублях. Депозит «Пополняй» открывается под 4,4—5,65% (ранее — под 5—6,15%), «Пополняй онлайн» — под 4,65—6,15% (прежде — под 5,25—6,6%), при наличии пенсионного удостоверения — под 4,9—5,65% годовых (прежде — под 5,5—6,15%).
«Управляй» оформляется под 3,7—5,35% (вместо 4,1—5,7%), «Управляй онлайн» — под 3,95—5,85% (ранее — под 4,35—6,15%).
Срок депозитов — от трех месяцев до трех лет.
«Сохраняй» привлекается под 4,6—6,15% (прежде — под 4,6—6,4%), «Сохраняй онлайн» — под 4,85—6,65% (ранее — под 4,85—6,85%), при наличии пенсионного удостоверения — под 5,1—6,15% годовых (до этого — под 5,1—6,4%). Срок депозита — от одного месяца до трех лет.
Минимальная сумма депозитов «Пополняй» и «Сохраняй» — 1 тыс. рублей, «Управляй» — 30 тыс. рублей.
Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
«Подари жизнь» (от 10 тыс. рублей на один год) можно разместить под 5,95% (вместо 6,3%), а «Социальный» (от 1 рубля на три года) — под 4,7% годовых (вместо 5,2%). Проценты выплачиваются ежеквартально и могут капитализироваться.
Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «Сохраняй» и «Подари жизнь».
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 22 683,02 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 143,38 млрд, кредитный портфель — 14 765,80 млрд, обязательства перед населением — 11 278,29 млрд.