Сбербанк России понизил ставки по вкладам в рублях. Депозит «Пополняй» открывается под 4,4—5,65% (ранее — под 5—6,15%), «Пополняй онлайн» — под 4,65—6,15% (прежде — под 5,25—6,6%), при наличии пенсионного удостоверения — под 4,9—5,65% годовых (прежде — под 5,5—6,15%).

«Управляй» оформляется под 3,7—5,35% (вместо 4,1—5,7%), «Управляй онлайн» — под 3,95—5,85% (ранее — под 4,35—6,15%).

Срок депозитов — от трех месяцев до трех лет.

«Сохраняй» привлекается под 4,6—6,15% (прежде — под 4,6—6,4%), «Сохраняй онлайн» — под 4,85—6,65% (ранее — под 4,85—6,85%), при наличии пенсионного удостоверения — под 5,1—6,15% годовых (до этого — под 5,1—6,4%). Срок депозита — от одного месяца до трех лет.

Минимальная сумма депозитов «Пополняй» и «Сохраняй» — 1 тыс. рублей, «Управляй» — 30 тыс. рублей.

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

«Подари жизнь» (от 10 тыс. рублей на один год) можно разместить под 5,95% (вместо 6,3%), а «Социальный» (от 1 рубля на три года) — под 4,7% годовых (вместо 5,2%). Проценты выплачиваются ежеквартально и могут капитализироваться.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «Сохраняй» и «Подари жизнь».