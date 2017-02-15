Цена на нефть в 2017 году может подниматься до 60 долларов за баррель, но в среднем будет балансировать в диапазоне 50—55 долларов. Такое мнение в ходе конференции Fitch Ratings высказал руководитель Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго России Павел Сорокин.

«В ближайшие время она (цена) в зависимости от состояния рынка может уходить выше 55 (долларов), может даже достигать 60 долларов», — сказал он, отвечая на вопрос модератора о том, на какой прогноз цен в 2017 году опирается Минэнерго.

Сорокин также отметил, что в среднем министерство ориентируется на диапазон 50—55 долларов за баррель в этом году.

Ранее неоднократно такой же прогноз давал министр энергетики РФ Александр Новак.