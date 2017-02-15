Банк России представил ежегодную оценку доли иностранного капитала в совокупном уставном капитале банков на основании статьи 18 федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Как сообщается на сайте регулятора, размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций РФ по состоянию на 1 января 2017 года составил 13,51%. Суммарная величина иностранных инвестиций в капиталы банков равнялась 407,3 млрд рублей, совокупный уставный капитал банков — 2 трлн 458,5 млрд.

Напомним, в прошлом году ЦБ впервые рассчитал долю иностранного капитала в банковском секторе РФ для оценки соответствия показателя утвержденной в декабре 2015-го квоте — максимум 50% в совокупном уставном капитале российских кредитных организаций. На 1 января 2016-го показатель составил 13,44%. Таким образом, за год показатель вырос на 0,07 процентного пункта.

В расчет данного показателя, в частности, не включаются иностранные инвестиции, профинансированные за счет прибыли кредитных организаций, полученной в РФ или репатриированной в Россию из-за рубежа; осуществленные до 1 января 2007 года; осуществленные в уставные капиталы кредитных организаций, приватизация которых происходила после 22 августа 2012 года; инвестиции «дочек» иностранных банков в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, и все их последующие инвестиции в уставные капиталы лицензированных банков.

Банк России также публикует информацию о кредитных организациях с участием нерезидентов на ежеквартальной основе. В конце ноября ЦБ сообщал, что на последнюю отчетную дату, 1 октября 2016 года, доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций РФ составила 17,28%, увеличившись за III квартал на 0,02 п. п.



Без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов РФ, иностранная доля в уставных капиталах действующих российских банков выросла в III квартале 2016 года на 0,52 п. п. — до 14,6% на 1 октября.