Российские банки смогут перейти на удаленную идентификацию клиентов в 2018 году. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Пилотный проект по удаленной идентификации клиентов с Минкомсвязью и несколькими банками мы запустим во второй половине этого года. Если проект будет проходить хорошо, то дальше распространим это на всех участников. В 2018 году проект может стать полномасштабным для всех финансовых организаций», — отметила она.

Скоробогатова объяснила, что проект будет реализован на базе ЕСИА (единой системы идентификации и аутентификации).

«Клиент приходит в банк и идентифицирует себя с помощью паспорта и тех документов, которые запрашиваются. Эта информация сохраняется и передается в базу ЕСИА. Если клиент дистанционно обращается во второй банк, то после сверки данных он может открыть счет, вклад либо провести перевод», — пояснила Скоробогатова.

В ходе пилотного проекта внимание будет уделяться идентификации с помощью биометрии: голоса и лица.