Банк «Россия» уменьшил ставки по вкладам.

«Морозные узоры» (на один, три, шесть, девять месяцев или один год) привлекается под 4,3—8% (вместо 4,3—9,1% годовых). Выплата процентов производится по окончании срока договора.

«Классический» (на один, два, три, четыре года или пять лет) размещается под 5,7—7,7% (ранее — под 6,3—8,3% годовых). Проценты по выбору клиента могут ежеквартально или ежемесячно выплачиваться на отдельный счет либо капитализироваться.

«Универсальный» (на шесть месяцев или один год) при выплате процентов в конце срока открывается под 6,5—7,4% (прежде — под 6,7—7,7%), а при ежемесячной выплате процентов — под 6,1—7% годовых (до этого — под 6,3—7,3%).

Минимальная сумма первоначального взноса для всех вкладов — 3 тыс. рублей. Все депозиты можно пополнять.