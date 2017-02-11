Банк «Россия» уменьшил ставки по вкладам.
«Морозные узоры» (на один, три, шесть, девять месяцев или один год) привлекается под 4,3—8% (вместо 4,3—9,1% годовых). Выплата процентов производится по окончании срока договора.
«Классический» (на один, два, три, четыре года или пять лет) размещается под 5,7—7,7% (ранее — под 6,3—8,3% годовых). Проценты по выбору клиента могут ежеквартально или ежемесячно выплачиваться на отдельный счет либо капитализироваться.
«Универсальный» (на шесть месяцев или один год) при выплате процентов в конце срока открывается под 6,5—7,4% (прежде — под 6,7—7,7%), а при ежемесячной выплате процентов — под 6,1—7% годовых (до этого — под 6,3—7,3%).
Минимальная сумма первоначального взноса для всех вкладов — 3 тыс. рублей. Все депозиты можно пополнять.
АО «АБ «Россия» — крупный банк, головной офис которого базируется в Санкт-Петербурге. Кредитная организация располагает развитой сетью подразделений и представлена в различных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе. Банк известен хорошими отношениями акционеров с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Ориентирован преимущественно на обслуживание крупных корпоративных клиентов, в числе которых предприятия Северо-Западного региона, структуры «Северстали», «Газпрома» и др. Является одним из маркетмейкеров денежного рынка.
На текущий момент бывший председатель совета директоров АБ «Россия» и один из крупнейших российских бизнесменов (совладелец СГ «Согаз», «Tele2 Россия», «Национальной медиа группы», «СТС Медиа») Юрий Ковальчук напрямую, а также через ЗАО «АБР Менеджмент» и долю его супруги Татьяны Ковальчук контролирует 42,28% акций банка. Известный бизнесмен, участник списка Forbes (топ-10 российских миллиардеров 2015 года) и гражданин Финляндии Геннадий Тимченко владеет 10,421% акций. Николай Шамалов через ЗАО «АБР Менеджмент» контролирует 10,247%. Михаил Шеломов через ООО «Акцепт» и ООО «Платинум» контролирует в совокупности 8,404% акций, Иван Миронов через ООО «Оберон Истейт» — 6,001%. Основной владелец металлургической корпорации «Северсталь» Алексей Мордашов через ООО «Севергрупп» контролирует 5,825%. Татьяна Свитова владеет 5,358% акций опосредованно через ООО «Оверпас-Инвест». Сергей Ролдугин — 3,223%, ООО «Релакс» (бенефициар — Светлана Кривоногих) — 2,950%. ООО «Газпром инвестгазификация» — 2,207%, ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» — 1,144% акций. Остальные акции (1,940%) распределены между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 753,41 млрд рублей (15-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 71,86 млрд, кредитный портфель — 316,87 млрд, обязательства перед населением — 56,96 млрд.