Умеренно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и не слишком резкое снижение ключевой ставки необходимы не столько для достижения инфляционного таргета в 4% в 2017 году, сколько для стабильного поддержания инфляции на данном уровне, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации.

«Один из ключевых факторов, не единственный, но основной фактор, почему инфляция снижается, — это наша денежно-кредитная политика, — ответила Набиуллина на вопрос, почему ставка ЦБ в два раза превышает текущую инфляцию. — То, что инфляция сейчас снижается, не значит, что мы легко можем достичь цели в 4% и потом стабильного уровня 4%».

Только при инфляции на уровне 4% и ниже возникает инвестиционный тип поведения, объяснила глава регулятора.

Набиуллина отметила, что в 2016 году банковские ставки снизились более значительно в сравнении со ставкой ЦБ, особенно это касается долгосрочных кредитов. Если банки и заемщики начинают верить, что регулятор добьется снижения инфляции, то ставки по долгосрочным кредитам снижаются быстрее, и эту тенденцию нужно поддерживать, заключила Набиуллина.