Проект закона о приоритете натурального возмещения ущерба в ОСАГО нуждается в существенной доработке и не может быть поддержан. Это следует из имеющегося у Агентства страховых новостей (АСН) проекта заключения совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по итогам экспертизы законопроекта Минфина.

Натуральная форма возмещения предусмотрена для легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан. В отношении юридических лиц сохраняется право выбора способа возмещения. «Из проекта и пояснительной записки неясно, по какой причине к юридическим и физическим лицам, находящимся в одной и той же правовой ситуации (собственники поврежденных транспортных средств), применяются разные формы возмещения вреда», — говорится в проекте заключения.

У членов совета возражение вызвало и установление закрытого перечня случаев, по которым возмещение возможно деньгами. Эксперты считают, что, устанавливая приоритет одной из двух возможных форм возмещения вреда, проект не должен неоправданно ограничивать право потерпевшего на выбор предпочтительной для него формы. Законопроект предусматривает, что возмещение деньгами возможно по письменному заявлению с указанием причин выбора такой формы. Однако проект закона не содержит ответы на вопросы о том, в каком порядке предполагается рассматривать такие заявления, какие причины для выбора этой формы могут считаться достаточными, каким образом будут разрешаться разногласия, возникающие в связи с выбором формы возмещения. «Этот пробел создает неопределенность в правовом положении потерпевших и может привести к появлению новой категории споров в сфере ОСАГО — о выборе формы возмещения», — следует из документа.

Действующая версия законопроекта содержит отсылку к требованиям к организации ремонта, которые должны содержаться в правилах обязательного страхования. Эти требования касаются, в частности, сроков ремонта, критериев доступности ремонта с учетом возможности самостоятельного движения транспортного средства, условий сохранения гарантийных обязательств предприятия-изготовителя. Однако в действующей редакции правил обязательного страхования такие требования не предусмотрены, а в перечне нормативных правовых актов, подлежащих изменению или принятию, такие правила не указаны. «Следовательно, в настоящий момент неизвестны ни сроки разработки требований к ремонту, указанных в проекте, ни ключевые параметры такого ремонта», — говорится в проекте заключения.

Кроме того, из законопроекта неясно, по какой модели строятся отношения между потерпевшим и станцией технического обслуживания. Проектом закона не урегулирован и вопрос о соотношении средств правовой защиты, доступных потерпевшему при ненадлежащем исполнении станцией технического обслуживании своих обязанностей по ремонту. Устранение недостатков ремонта осуществляется в натуральной форме, если по письменному согласованию между страховщиком и потерпевшим не выбрано возмещение вреда в денежной форме. «В то же время указанное положение не позволяет определить, при каких условиях страховщик может согласовать или отказать в согласовании возмещения вреда в денежной форме», — отмечается в проекте заключения совета при президенте.

Также у членов совета вызвала сомнения обоснованность переходного положения. По общему правилу предполагается применение новой редакции закона об ОСАГО к договорам, заключенным после вступления в силу этой редакции. В то же время один из пунктов проекта закона предусматривает, что возмещение вреда в натуральной форме применяется по событиям, произошедшим после вступления в силу новой редакции закона об ОСАГО. «Таким образом, предполагается изменение способа исполнения обязательств страховщика по уже заключенным договорам обязательного страхования, что может неблагоприятно сказаться на положении автовладельцев, имеющих полисы ОСАГО», — опасаются эксперты.

Выбор станции технического обслуживания на этапе заключения договора ОСАГО фактически будет затруднен для страхователей, которые заключили договоры ОСАГО до вступления в силу новой редакции закона.



Накануне отрицательное заключение на проект реформы в ОСАГО дало и Минэкономразвития по итогам оценки регулирующего воздействия.