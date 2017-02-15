Конфидэнс Банк (Кострома) понизил ставки по трем вкладам.

Так, «Юбилейный 2015» (от 1 тыс. рублей на полгода) открывается теперь под 8,25% годовых (ранее — под 8,5%), а «Накопительный» (от 1 тыс. рублей на год) — под 8,75% (прежде — под 9%). Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

Депозит «Золотая пора ++» (от 10 тыс. рублей) предполагает пять периодов начисления процентов со ставкой за первый месяц 11% годовых, за периоды с 31-го по 181-й день и со 182-го по 397-й — 8,5% (прежде — 8,75%), с 398-го по 731-й — также 8,5% (как и до этого), с 732-го дня до конца срока — 8%. Средняя ставка за все три года составляет теперь 8,4% годовых (до этого — 8,48%). Проценты выплачиваются ежемесячно.



Вклады пополняемые.