Енисейский Объединенный Банк изменил процентные ставки по вкладам в долларах и евро.

«Классика» в долларах привлекается под 0,3—2%, в евро — под 0,25—1,7% (прежде — под 0,25—2,35% и 0,25—1,8%), «Капитал» в долларах — под 0,25—1,9% (ранее — под 0,2—2,1%), а «Фаворит» (от 1,5 тыс. долларов или евро) в долларах — под 0,2—1,8%, в евро — под 0,15—1,45% годовых (до этого — под 0,15—1,85% и 0,15—1,3%). Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Рост» в долларах размещается под 0,15—1,7%, в евро — под 0,1—1,35% (ранее — под 0,1—1,6% и 0,1—1,15%), а «Копилка» в долларах — под 0,1—1,6%, в евро — под 0,05—1,25% годовых (прежде — под 0,05—1,35% и 0,05—1,1%). Проценты ежемесячно причисляются к сумме вклада.

Все вышеуказанные депозиты можно оформить на один, три, шесть месяцев, один, полтора, два или три года.

«Лидер» в долларах оформляется под 0,9—2,2%, в евро — под 0,35—1,9% (до этого — под 1—2,6% и 0,35—2,05%), а «Стратегия» в долларах — под 0,75—2,05%, в евро — под 0,3—1,75% годовых (прежде — под 0,75—2,35% и 0,3—1,8%). Выплата процентов осуществляется по окончании срока договора. Срок размещения средств может составить три, шесть месяцев, один, полтора, два или три года.

Минимальная сумма первоначального взноса по всем депозитам, за исключением «Стратегии» и «Фаворита», установлена в размере 300 долларов или евро.

Все вклады пополняемые, за исключением «Классики» и «Роста».

Енисейский Объединенный Банк АО «АИКБ «Енисейский объединенный банк» — небольшой по размеру активов красноярский коммерческий банк с достаточно развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание местных предприятий и организаций различных отраслей, привлечение средств граждан во вклады и потребительское кредитование. Финучреждение является уполномоченным банком краевой администрации, обслуживает и кредитует муниципальные предприятия и организации региона, местные финансовые органы.
В настоящее время Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края владеет 28,61% акций банка. Председатель правления и президент банка (с 1994 года) Ассия Белоногова с учетом доли ее близкой родственницы и члена правления Нели Анчуговой в совокупности контролирует 64,53% акций кредитной организации. 5,92% акций банка принадлежит ОАО «Красноярская горно-геологическая компания». На акционеров миноритариев приходится 1,41% акций.


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 6,61 млрд рублей (268-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,59 млрд, кредитный портфель — 1,49 млрд, обязательства перед населением — 3,76 млрд.