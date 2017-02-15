Енисейский Объединенный Банк изменил процентные ставки по вкладам в долларах и евро.

«Классика» в долларах привлекается под 0,3—2%, в евро — под 0,25—1,7% (прежде — под 0,25—2,35% и 0,25—1,8%), «Капитал» в долларах — под 0,25—1,9% (ранее — под 0,2—2,1%), а «Фаворит» (от 1,5 тыс. долларов или евро) в долларах — под 0,2—1,8%, в евро — под 0,15—1,45% годовых (до этого — под 0,15—1,85% и 0,15—1,3%). Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Рост» в долларах размещается под 0,15—1,7%, в евро — под 0,1—1,35% (ранее — под 0,1—1,6% и 0,1—1,15%), а «Копилка» в долларах — под 0,1—1,6%, в евро — под 0,05—1,25% годовых (прежде — под 0,05—1,35% и 0,05—1,1%). Проценты ежемесячно причисляются к сумме вклада.

Все вышеуказанные депозиты можно оформить на один, три, шесть месяцев, один, полтора, два или три года.

«Лидер» в долларах оформляется под 0,9—2,2%, в евро — под 0,35—1,9% (до этого — под 1—2,6% и 0,35—2,05%), а «Стратегия» в долларах — под 0,75—2,05%, в евро — под 0,3—1,75% годовых (прежде — под 0,75—2,35% и 0,3—1,8%). Выплата процентов осуществляется по окончании срока договора. Срок размещения средств может составить три, шесть месяцев, один, полтора, два или три года.

Минимальная сумма первоначального взноса по всем депозитам, за исключением «Стратегии» и «Фаворита», установлена в размере 300 долларов или евро.

Все вклады пополняемые, за исключением «Классики» и «Роста».